Haberler » Güncel » İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda, Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi karaya oturdu.

27.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:28

bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, Boğazı'nda karaya oturdu. Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arızalanan gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu. Geminin Rumeli Hisarı'nda Aşiyan Mezarlığı önünde karaya vurduğu belirtildi.

CAN KAYBI YOK

Kıyıya çarparak durmaya başarabilen yük gemisinde, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

BOTLARLA ÇEKİLİYOR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları gemiyi çekmek için çalışma başlattı. Karaya vuran gemi, römorkörle boğazın orta noktalarına doğru çekildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı yük gemisi, saat 12:00'de Makine arızası sinyali vermiş, 12:13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şuan itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir. Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. Kıyıya Çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir Mevkii'ne alınacaktır"

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Songa Irıdıum adlı geminin, kıyıya çarparak durması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durmayı başaramayan geminin kıyıya vurma anı yer alıyor.

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı, İstanbul, Liberya, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:41   GEMİNİN KIYIYA ÇARPMA ANI (siren sesleri) - Haber
14:40   Afgan kızlar Horasan halk müziğini yeniden canlandırmak istiyor - KABİL - Haber
14:40   BOĞAZ'DA GEMİNİN KARAYA OTURMA ANI KAMERADA - Haber
14:40   BOĞAZ'DA GEMİ KARAYA OTURDU (7) Havadan görüntüler - Haber
14:36   MYP lideri Yılmaz: "Yarım kalan inşaatlar desteklenmeli" - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:42:41