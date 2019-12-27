İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arızalanan gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu. Geminin Rumeli Hisarı'nda Aşiyan Mezarlığı önünde karaya vurduğu belirtildi.

CAN KAYBI YOK

Kıyıya çarparak durmaya başarabilen yük gemisinde, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

BOTLARLA ÇEKİLİYOR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları gemiyi çekmek için çalışma başlattı. Karaya vuran gemi, römorkörle boğazın orta noktalarına doğru çekildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı yük gemisi, saat 12:00'de Makine arızası sinyali vermiş, 12:13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şuan itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir. Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. Kıyıya Çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir Mevkii'ne alınacaktır"

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Songa Irıdıum adlı geminin, kıyıya çarparak durması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durmayı başaramayan geminin kıyıya vurma anı yer alıyor.