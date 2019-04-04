Son Dakika! İstanbul'da 4 İlçede Sayım Tamamlandı

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'un 19 ilçesi için Yüksek Seçim Kurulu karar almıştı. Geçersiz oyların yeniden sayıldığı Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'ta sayım bitti.

31 Mart seçimlerinin ardından AK Parti'nin itirazı üzerine Seçim Kurulu 19 ilçe için karar almıştı. İtiraz üzerine Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımının yapılmasına karar verildi. Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesi'nde ise tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

4 İLÇEDE SAYIM BİTTİ

CNN'in aktardığına göre; İstanbul'un Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt ilçelerinde oy sayım işlemi bitti.

Hem AK Parti hem CHP kanadından açıklamalar geldi. AK Parti'den oy farklarının eridiğine dair açıklama yapıldı. CHP'de ise sonucu değiştirecek bir tablonun olmadığı yönünde açıklamalar yapıldı.

AK PARTİLİ ÇAMLI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul'da Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı. Geçersiz oyların sayıldığı Fatih İlçe Seçim Kurulu'ndan ayrılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah" diye konuştu.