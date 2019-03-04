Son Dakika! 4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangın soruşturması kapsamında iki kişi tutuklandı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ İSE YARALANDI

Beyoğlu'nda kaldığı evde yangın çıkartarak 4 arkadaşının ölümüne neden olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amcası Yunus E. tutuklandı. Beyoğlu, Asmalımescit Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Kendisinin de yaşadığı evi kundaklayarak 4 arkadaşının ölümüne sebep olan Özkan E. ve şüphelinin kaçışına yardım ettiği iddia edilen amcası Yunus E. yakalanmıştı. Bugün Adliyeye sevk edilen Özkan E. ve Yunus E. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu Asmalımescit'te sabah saatlerinde yangın faciası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 2'inci katında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar binadan çıkan dumanları görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 kişiyi kurtararak hastaneye sevk etti. Dairede bulunan 2 kişinin ise hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Asmalımescit Mahallesi'nde yaşanan yangın faciasının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "7 genç kardeşimizin kaldığı bir dairede yangın çıkmış. Sebebini arkadaşlar araştırıyor, teknik rapor çıktıktan sonra belli olacak. Sobadan mı elektrik kontağından mı çıktığı anlaşılacak. 7 kişiden 4'ü vefat etti, 1 yaralımız var. 2 arkadaş kurtulmuş durumda. Başımız sağ olsun. İçi boş bir bina, film çekimleri için kullanılıyormuş zaman zaman" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demirelli ise hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek, "Sabah saatlerinde sokakta çıkan yangında maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 1 vatandaşımız hastanede tedavi altında. Durumu biraz kritik. 2 vatandaşımız sağ salim kurtulmuş durumda. Yangının çıkış sebebini itfaiyemiz araştırıyor" şeklinde konuştu.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci olaya ilişkin soruşturma başlatılırken ölenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Murat Kayacan (17),Yunus Akyüz (20) ve Muhammet Gür (23) yaşında olduğu belirlenirken hayatını kaybeden diğer kişinin ise kimlik tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.