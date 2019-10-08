İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binası boşaltılıyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.

Taşınacak yerler arasında Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de var.

İŞTE BOŞALTILACAK OKULLAR:

BAĞCILAR

Gaziosmanpaşa İlkokulu

BAYRAMPAŞA

Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GÜNGÖREN

Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE

Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu

SİLİVRİ

Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu

MİSAFİR OLARAK EĞİTİM ÖĞRETİME DEVAM EDİLECEK OKULLAR

Bu kapsamda yarından itibaren Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndaki öğrenciler Plevne Ortaokulu'nda, Gaziosmanpaşa İlkokulu'nun ana sınıf öğrencileri Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde, Bayrampaşa'daki Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Güngören'deki Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A ve B Blok) öğrencileri Fuat Sezgin Ortaokulu'nda, Küçükçekmece'deki Gültepe İlkokulu öğrencileri Mustafa Pars İlkokulu'nda, Gültepe İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri Belediye Anaokulu'nda, Küçükçekmece'deki Göktürk İlkokulu öğrencileri Atatürk Ortaokulu'nda, Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu öğrencileri de Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu'nda misafir olarak eğitim öğretime devam edecek.

Ayrıca taşınmasına karar verilen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde hizmet verecek.