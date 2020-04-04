Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferlerinin 21.00'e kadar yapılacağını duyurdu.

04.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 22:01

Türkiye'de koronavirüs vakaları her geçen gün artarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da megakentin toplu ulaşımında alınan yeni önlemleri açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şunları yazdı:

"METRO 21.00'E KADAR ÇALIŞACAK"

6 Nisan Pazartesi'den itibaren; metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur.

Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağının ardından 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Ayrıca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirlere giriş-çıkışlar kapatılmıştı.

Son Dakika: İstanbul’da 6 Nisan Pazartesi’den itibaren metro seferleri 21.00’e kadar yapılacak
Etiketler: İstanbul, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak

İlgili Haberler

İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdiİçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye’ye ulaştıKoronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil olduGiriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors’dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

22:06: SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi değerlendirmesi - Ekonomi 21:46: Sayısal Loto çekildi (2) - Ekonomi 21:08: Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak - Ekonomi 20:33: Can kaybı 501, toplam vaka 23.934 - Ekonomi 20:23: DÜNYA'nın haberi ses getirdi, tartışmalı düzenleme revize edildi! - Ekonomi 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:06: Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek - Ekonomi 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler 12:29: Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu - Ekonomi 12:20: Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek - Ekonomi 11:48: Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi