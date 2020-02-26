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Son dakika: İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olan 10 PKK'lı terörist yakalandı

Son dakika: İstanbul'da, devlet büyüklerine, stratejik ve ekonomik önem taşıyan yerlere bombalı eylem hazırlığında olan 10 PKK'lı terörist yakalandı.

26.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:58

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok önemli bir operasyona imza attı. İstanbul'da belirlenen 5 ayrı noktaya baskın düzenlendi. Baskınlarda eylem hazırlığındaki iki terörist ile birlikte işbirlikçi olduğu belirtilen 8 kişi kıskıvrak yakalandı. Ayrıca operasyonlarda 10 kilogram patlayıcı madde, fünyeler, çok sayıda silah, mermi ele geçirildi.

İstanbul'da A.S.L. isimli kadın ve M.K. isimli erkek PKK'lı teröristle birlikte İstanbul'da yaşayan 8 kişinin yakalanmasına yönelik 5 farklı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda eylem hazırlığındaki iki terörist ile birlikte işbirlikçi olduğu belirtilen 8 kişi kıskıvrak yakalandı. Ayrıca operasyonlarda 10 kilogram patlayıcı madde, fünyeler, çok sayıda silah, mermi ele geçirildi.

TÜRKİYE'YE SAHTE KİMLİKLE GİRDİLER

PKK/KCK üyesi olan iki teröristin Suriye uyruklu olduğu ve Türkiye'ye sahte kimlikle girdikleri belirtiliyor. Teröristlerin hedeflerinin; devlet büyükleri, valilik, emniyet müdürlüğü yerleşkesi ve ekonomik yatırımlar olduğu ifade ediliyor.

Son dakika: İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olan 10 PKK'lı terörist yakalandı

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