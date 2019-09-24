Son Dakika: İstanbul 4.6 şiddetindeki depremle beşik gibi sallandı

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında saat 10.30'da 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise saat 11:01 sıralarında Silivri açıklarında 4.6 şiddetinde yaşandı.

Deprem Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi. Çok sayıda vatandaş ise sosyal medyada 'Deprem oldu' paylaşımında bulundu.





Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıklarken AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.6 derinliğini ise 5.36 kilometre olarak açıkladı.

6 ARTÇI DEPREM OLDU

Depremin ardından Marmara Denizi'nde en büyüğü 2.1 olan 6 artçı deprem daha meydana geldi.

SİLİVRİ'DE OKULLAR BOŞALTILDI

Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı. Öğrenciler korku içinde binayı terk etti. Öğrenciler güvenlik önlemlerinin ardından okula dönüş yaptı.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada "Yetkililerle görüştüm. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil dediler. Silivri'de 4 tane deprem gözlem evimiz var. Bütün yetkililerle de görüştüm korkulacak bir şey yok. Deprem gerçeği ile İstanbul'un da Silivri'nin de yüzleşmesi gerekiyor. Şuana kadar aldığımız hasar bilgisi yok. Şuan bize ulaşan can ve mal kaybı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Depremin en yakın yerleşim yerlerine uzaklıkları şöyle:



"BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİN AYAK SESLERİ OLABİLİR"

Profesör Doktor Şükrü Ersoy, CNN Türk ekranlarında katıldığı programda depremle ilgili olarak korkutan açıklamalarda bulundu. Beklenen büyük depremin eninde sonunda geleceğini vurgulayan Ersoy, "Bu tabii büyük marmara depreminin ayak sesleri olabilir. Bu yer kabuğunu kırabilecek bir büyüklüğe sahip değil. Öncü müdür bilmemiz mümkün değil. Vatandaşların bir süre sokakta nefes almarlından fayda görüyorum. Eninde sonunda da büyük deprem de gelecektir" şeklinde konuştu.