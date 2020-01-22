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Son Dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi

Son dakika: Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, İstanbul ve Bursa'da da hissedildi. Öte yandan, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa'da 5 deprem daha meydana geldi.

22.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:18

Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem , , Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve 'da da hissedildi.


VALİ: 5-6 BİNANIN ÇÖKTÜĞÜNE DAİR BİLGİLER ALDIK

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. sonrası açıklama yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. 5-6 evin göçtüğüne dahil ihbar aldık" dedi.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI: MUSALAR KÖYÜNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, "Şu anda şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Musalar Köyü'ne ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımız sokakta. Yıkılan bir bina haberi yok" dedi.

4,4 VE 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Öte yandan, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 22.25'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi. Bu depremden 25 dakika sonra meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki depremin ardından; 4,2 - 3,3 ve 3,3 şiddetinde üç deprem daha meydana geldi.

3 DEPREM DAHA MEYDANA GELMİŞTİ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bugün akşam saatlerinde 4.1 büyüklüğündeki deprem, meydana gelmişti. Ayrıca aynı bölgede saat 16.18'de 3.2 ve 16.49'da ise 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Son Dakika: ManisaSon Dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi

Depremin merkez üssü AkhisarDepremin merkez üssü Akhisar'dan ilk görüntüler geldi

Son Dakika: Manisa Valisi Ahmet Deniz: AkhisarSon Dakika: Manisa Valisi Ahmet Deniz: Akhisar'da 5-6 metruk binanın yıkıldığı bilgisi var

Son Dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi

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