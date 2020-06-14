Son dakika... İstanbul'da devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı

Son dakika haberi... İstanbul Başakşehir'de devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.

14.06.2020 02:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 02:47
İstanbul Başakşehir'de devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Ökkeş G. yönetimindeki 34 BL 6330 plakalı Sultangazi Belediyesine ait çöp toplama aracı, Ziya Gökalp Mahallesi O-3 Güney Yanyol'da lastiğinin patlaması üzerine bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ökkeş G, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı.
Çöp toplama aracının vinç tarafından kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Son dakika... İstanbul’da devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Ziya Gökalp Mahallesi, Sultangazi, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Haber

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