Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son dakika: İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti. Eczaneler pazar günleri hariç olmak üzere 09.00 ila 18.00 arasında çalışacak.
02.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:52
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu.
ECZANELER 09.00-18.00 ARASI ÇALIŞACAK
Vali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
ANKARA'DA DA DEĞİŞMİŞTİ
Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından 3 gün önce yapılan açıklamada, başkentte eczanelerin çalışma saatlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını geçene kadar cumartesi günleri de dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceği duyurulmuştu.
Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
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