Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti

Son dakika: İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti. Eczaneler pazar günleri hariç olmak üzere 09.00 ila 18.00 arasında çalışacak.

02.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:52

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu.

ECZANELER 09.00-18.00 ARASI ÇALIŞACAK

Vali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA DA DEĞİŞMİŞTİ

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından 3 gün önce yapılan açıklamada, başkentte eczanelerin çalışma saatlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını geçene kadar cumartesi günleri de dahil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceği duyurulmuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: İstanbul’da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti

İlgili Haberler

Corona virüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı hangi ilde kaç kişi öldü? İşte illere göre koronavirüs ölüm sayıları, illere göre vaka sayılarıCorona virüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı hangi ilde kaç kişi öldü? İşte illere göre koronavirüs ölüm sayıları, illere göre vaka sayıları
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?
Koronavirüs günlerinde online alışverişte dikkat edilmesi gereken kurallar!Koronavirüs günlerinde online alışverişte dikkat edilmesi gereken kurallar!
1 Nisan itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!1 Nisan itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var? Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var? Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsü günlerde nasıl alışveriş yapılır?Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsü günlerde nasıl alışveriş yapılır?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Meteoroloji’den sağanak uyarısı! Sel ve su baskını riski var Haberler
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Sel ve su baskını riski var
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu Haberler
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran’da belli olacak Haberler
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor Haberler
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Haberler
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş

Son Dakika Güncel Haberleri

11:55: Tohum Otizm Vakfı'na anlamlı destek - Haber 11:55: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününde - Haber 11:54: Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişiye ceza (2) - Haber 11:54: Cilt dostu borlu el dezenfektanında geri sayım başladı - Haber 11:54: Karantinadaki vatandaşlara konser ve doğum günü sürprizleri - Haber 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:38: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber