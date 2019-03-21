İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. İlk bilgilere özel halk otobüsü sürücüsü gaz pedalının takılı kalması nedeniyle birden otoparka daldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför çok sayıda araca çarpıp durağa daldı. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GAZ PEDALI TAKILI KALINCA ÖNCE ARAÇLARA ÇARPTI SONRA DURAĞA DALDI

Olay, Beyazıt Meydanı otobüs duraklarında yaşandı. Duraktan hareket eden 91 E Beyazıt - Göztepe Mahallesi seferini yapan özel halk otobüsü, iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması nedeniyle birden otoparka daldı. Otoparkta bulunan çok sayıda araca çarpan otobüs, ardında sürüklediği araçla birlikte Ordu Caddesi'ndeki durağa indi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI, 12 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Beyazıt Meydanı'nın adeta savaş alanına döndüğü ve 12 aracın hasar gördüğü kazada yaralanan 4 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu daha hafif olan yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale yapıldı.





KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili inceleme sürerken, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

Olay yerinden görüntüler;