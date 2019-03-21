21 Mart 2019, 10:18
»»

İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var

İstanbul'da Beyazıt'ta özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. İlk bilgilere özel halk otobüsü sürücüsü gaz pedalının takılı kalması nedeniyle birden otoparka daldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför çok sayıda araca çarpıp durağa daldı. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GAZ PEDALI TAKILI KALINCA ÖNCE ARAÇLARA ÇARPTI SONRA DURAĞA DALDI

Olay, Beyazıt Meydanı otobüs duraklarında yaşandı. Duraktan hareket eden 91 E Beyazıt - Göztepe Mahallesi seferini yapan özel halk otobüsü, iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması nedeniyle birden otoparka daldı. Otoparkta bulunan çok sayıda araca çarpan otobüs, ardında sürüklediği araçla birlikte Ordu Caddesi'ndeki durağa indi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI, 12 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Beyazıt Meydanı'nın adeta savaş alanına döndüğü ve 12 aracın hasar gördüğü kazada yaralanan 4 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu daha hafif olan yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale yapıldı.


KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili inceleme sürerken, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

Olay yerinden görüntüler;

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel



YORUMLAR (29)
.BÖYLE BAŞA BÖYLE TARAK: İETT 1 Ekim-30 Haziran arası halk otobüslerine tam akbilde 70 indirimli de 55 kuruş açıktan ödeme yapıyor. otobüs ruhsatları da eş dost arasında paylaştırılmış olmalı ki, hiç denetim yok. Minibüslere dayatılan Engelli Rampası otobüslerde yok. . Hala eski model basamaklı otobüsler seferde. . Kısaca büyükşehir çalışıyor. .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
JÜL SEZAR: onlarca kısıyı tasıyan otobus soforu nasıl oluyorda kontrollu gıtmıyor. sadece otobus degıl mınubus de aynı sekılde. hatalı sollamada vs sadece ehlıyet puanından gıdıyor. azda kucuk para cezası. cok daha katı kurallar olsa o gaza daha dıkkatlı basar sadece onune bakarlar
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
SARAC: Ben yokum içlerinde ondan dolayı sorun yok :) orda olanlardan banane
Yayından Kaldır
1 15
Cevap yaz
ŞANSA BAK: Gitmiş fakirin arabasına çarpmış. Şans olsa zengininkine carpardi
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın