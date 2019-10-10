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Marmara Denizi'nde 4. deprem! 3.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde meydana gelen 3 depremin ardından 22:32 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

10.10.2019 22:35

Yalova'da saat 19.52'de 4.0, 20.04'te 3.0, 20.09'da ise 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremlerin ardından saat 22.32 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul'da hissedildi.

Marmara Denizinde meydanan gelen 3 depremin ardından saat 22.32 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 22.32'de Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Deprem Yalova'ya 2,97 kilometre uzaklıkta ve 11,21 kilometre derinlikte meydana geldi.

3 DEPREM DAHA OLMUŞTU

Marmara Denizi Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişe yaratmıştı. Deprem Yalova'nın yanısıra İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedilmişti. Bu depremin ardından yine merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olan saat 20.04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüklerinde 2 deprem daha kaydedilmişti.

MarmaraMarmara'da 3 deprem oldu! İstanbul beşik gibi sallanıyor

Marmara Denizi'nde 4. deprem! 3.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi

İstanbul, Yalova, Deprem, Güncel

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