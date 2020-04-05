İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, "Daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir" dedi.
05.04.2020 23:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:45
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellerin daha kolay temizlenebilen kıyafetle görev yapması için serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya, paylaşımında "İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için Serbest Kıyafet Uygulaması'na geçilmiştir" ifadelerine yer verdi.
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