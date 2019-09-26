Son Dakika: İstanbul'da korkutan deprem!

Avrupa sismoloji merkezine göre depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü. İstanbul'da bazı kesimlerde cep telefonlarından erişim sağlanamıyor.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu.

Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentten ilk görüntüler geldi.

BİR ARTÇI DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi, 13.59'da 6,0 olarak meydana gelen depremin ardından, saat 14.08'de merkezi Marmara Denizi olan 3.1'lik bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

OKULLAR VE HASTANELER TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin "Henüz ulaşan bir can ve mal kaybı bilgisi yok" dedi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da kendilerine ulaşan bir can veya mal kaybı bilgisi olmadığını belirtti.

AVCILAR'DA CAMİ MİNARESİ YIKILDI

İstanbul'daki 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği: Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.