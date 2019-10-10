Son Dakika: Marmara'da 3 deprem oldu! İstanbul beşik gibi sallanıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün saat 19.52'de merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıklarında 4.0 büüyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.66 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Yalova,Kocaeli ve İstanbul'dan da hissedildi. Deprem özellikle Yalova'da kısa süreli endişe yarattı.

Marmara Denizi'nde kısa süre içinde 3 deprem meydana geldi. Yalova yakınlarında 19.52'de yaşanan deprem, İstanbul'da da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyururken Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı.

YALOVA'DA İKİ DEPREM DAHA

Bu depremin ardından yine merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olan saat 20.04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüklerinde 2 deprem daha kaydedildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN ŞİDDETİ 4.1

Kandilli Rasathanesi ise depremin 19.52'de 4.1 şiddetinde ve 10,3 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

AVRUPA SİSMOLOJİ MERKEZİ, DEPREMİ 3.8 OLARAK DUYURDU

Öte yandan, Avrupa Sismoloji Merkezi, saat 19.52'de İstanbul'un 44 kilometre güneydoğusunda, Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.