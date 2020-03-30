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Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu

Son dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı durduruldu.

30.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:13

Türkiye'de 131 can alan ölümcül yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda şehirler arası deniz yolu ulaşımında, yolcu taşımacılığı durduruldu.

KARARI VALİ AÇIKLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS

Öte yandan Türkiye'de ölümcül yeni tip koronavirüs etkisini gün geçtikçe artırıyor. Dün açıklanan rakamlara göre virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükselirken vaka sayısı da 9 bini aştı. Salgın ile mücadele tüm titizliğiyle devam ederken, alınan önlemlere de her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

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Son Dakika: İstanbul’da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Ekonomi, Güncel

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