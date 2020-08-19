Son dakika! İstanbul’da öldürülen taksici Iğdır’da toprağa verildi

İstanbul'da öldürülen taksici Iğdır'da toprağa verildi

İSTANBUL Esenyurt'ta taksiciler arasında çıkan kavgada öldürülen Taner Aras (40) memleketi Iğdır'da toprağa verildi.

Esenyurt'ta bir süreden beri aralarında gerginlik bulunan iki taksi durağı çalışanları arasında dün gece kavga çıktı. Kavgada 2 çocuk babası Taner Aras (40) silahlı saldırıya uğradı. Aras vücuduna isabet eden mermiler neticesinde hayatını kaybetti. Taksici Taner Aras'ın cenazesi karayoluyla memleketi Iğdır'a gönderildi.

Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi'ne getirilen cenaze son kez babaocağına götürüldü. Taksici Taner Aras'ın cenazesi Söğütlü mezarlığında kılınan namaz sonrası toprağa verildi.