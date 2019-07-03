03.07.2019 15:12
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Esenler Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Otogarı'nda hava destekli uygulama

İstanbul Emniyeti, Esenler Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Otogarı'nda hava destekli uygulama başlattı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı.

İstanbul Emniyeti, 15 Temmuz Otogarı'nda otogarda hava destekli uygulama başlattı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekler de görev alıyor.

Otogarın özellikleri karanlık ve göz önünde olmayan yerlerinde aramalar yapılıyor.

UYGULAMA OTOGARIN ALT BÖLÜMLERİNDE DEVAM EDİYOR

Seyahat eden yolcuların giriş-çıkışlarında herhangi bir aksama olmazken, kimlik kontrolünün ardından otogarın üst katına giriş yapılabiliyor. Polisin uygulaması yoğunluklu olarak otogarın alt bölümlerinde devam ediyor.

Esenler Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Otogarı'nda hava destekli uygulama
3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (41)
AKIL BAŞA YENİMİ GELDİ: yıllardır hertürlü pisliğin döndügü yeri yenimi aklıonıza geldi kontrol ediyorrsunuz
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YORUM: pislik yuvası
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FİKRİ: Bunlara istambulu kaptıran bizimkileri hemide en önemli figürleri acayıp tokatlayasım var.
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TEHLİKELİ DİKKAT EDİNİZ: istanbulda en tedbirli olmaniz gereken yerlerden biri Esenler otogardır. Mafya nın psikopatların çalıştığı çalıştırıldığı bir noktadır. Silah tabanca olmayan yazıhane olmasa gerek. Can güvenliğiniz için hiç kimse ile sakın tartışmaya girmeyiniz kim vurduya gidersiniz.
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ADALETSİZCE KALKINMA PAR....: Teksasdan ne farkı bu ülkenin.
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TRABZONSPOR: O otogarda adam kesseler kimsenin haberi olmaz. Karmakarışık bir yer. Orası yıkılıp daha planlı, modern, şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak, her yeri şeffaf, açık ve çok katlı bir otogar yapılabilir. Yapılmalıdır.
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AT KAFASI: Bunlar hep 140journos sayesinde. .
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MAMUDO: KESİN BEYLER TRAŞI
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ÇAYIROVALI: ''140journos'' youtube da yayın yapan bir belgesel kanalı
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YOUTUBE: 140journos adında youtube da başarılı bir kanal var bir çok gerçeği gözler önüne sermekte üstlerine yok, mutlaka bir göz atın bir kaç videolarını izleyin tercümeyi zaten onlar yapıo
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