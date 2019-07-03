Esenler Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Otogarı'nda hava destekli uygulama

İstanbul Emniyeti, 15 Temmuz Otogarı'nda otogarda hava destekli uygulama başlattı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekler de görev alıyor.

Otogarın özellikleri karanlık ve göz önünde olmayan yerlerinde aramalar yapılıyor.

UYGULAMA OTOGARIN ALT BÖLÜMLERİNDE DEVAM EDİYOR

Seyahat eden yolcuların giriş-çıkışlarında herhangi bir aksama olmazken, kimlik kontrolünün ardından otogarın üst katına giriş yapılabiliyor. Polisin uygulaması yoğunluklu olarak otogarın alt bölümlerinde devam ediyor.