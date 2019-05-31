31.05.2019 08:00
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Son Dakika! İstanbul'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Son dakika! İstanbul'da otoyolda sapağı kaçıran otomobil, geri geri gelirken yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı.

OTOYOLDA GERİ GERİ GELDİ

Kaza saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Sapağı kaçıran Şenol Doğan kontrolündekiotomobil geri geri gelmeye başladı. Aracın geri geldiğini fark edemeyen otobüs şoförü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi.

YOLCULAR YARALANDI, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kazada otomobil sürücüsü ŞenolDoğan kişi hayatını kaybederken, 15 yolcu da yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Polis güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sallandı. Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden ilk görüntüler;

Son Dakika! İstanbul'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (16)
RCB: Öncelikle geçmiş olsun. . Kurallar ne için var ki ! sorumsuz bir kişi yüzünden kaç insanın canı yandı yazık ! iş işten geçtikten sonra dövsen ne olur, sövsen ne olur, assan ne olur. . .
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:(: GEÇMİŞ OLSUN
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CEM CEMOLİ: Her gün ama her gün otobanda geri geri gelen araçları görüyorum. Allah rızası için yapmayın, sapak kaçtıysa kaçsın dünyanın sonu değil. Ama otoyolda geri geri gitmek bir çok şeyin sonu olabiliyor..
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H.G: OTOYOLDA GERI GERI GELINIRMI? EHLIYETI NEREDEN ALDIN
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KURALLARA UYALIM: kaçırdığın sapağa geri geri gitmek nedir trafikte. . . ilerde bir yerden dönersin. . .
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