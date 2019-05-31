Son Dakika! İstanbul'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı.
OTOYOLDA GERİ GERİ GELDİ
Kaza saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Sapağı kaçıran Şenol Doğan kontrolündekiotomobil geri geri gelmeye başladı. Aracın geri geldiğini fark edemeyen otobüs şoförü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi.
YOLCULAR YARALANDI, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Kazada otomobil sürücüsü ŞenolDoğan kişi hayatını kaybederken, 15 yolcu da yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Polis güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sallandı. Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Olay yerinden ilk görüntüler;
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