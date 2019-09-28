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Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul Silivri'de 5,8 şiddetinde yaşanan depremin ardından bugün aynı bölgede 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

28.09.2019 14:13

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da perşembe günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yaratmıştı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurmuştu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bir günlüğüne tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedilmişti.

İstanbul'da geçtiğimiz salı günü de 4,6 şiddetinde deprem yaşanmıştı.

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Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi, Silivri, Deprem, Güncel

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