İstanbul Fikirtepe'de Çıkan Yangın 3 Binaya Sıçradı: 2 Ölü, 4 Yaralı

İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yandaki üç binaya da sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 06.30 sularında Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi üzerinde bulunan bir metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çoğunluğu Afgan uyruklu vatandaşların kaldığı binaya ardından 5 ve 3 katlı iki binanın çatısına sıçradı. Bir anda üç binayı saran yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

İTFAİYE EKİPLERİ MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI KURTARDI

Yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine Kadıköy, Ünalan, Üsküdar ve Maltepe'den çok sayıda itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.





2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Toplam 4 binaya yayılan yangında tek katlı binadaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulans ile yakındaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı boş binanın, kağıt toplayıcıları tarafından depo olarak kullandığı öne sürüldü. Olay yerinde ise inceleme başlatıldı.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ŞERDİL DARA ODABAŞI, YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Yangın meydana geldiği binalar çevresinde polis ve çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odobayı ve Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olay yerinden görüntüler;