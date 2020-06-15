Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 işçi alımı yapacak. Adaylar başvurularını 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

15.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesisleri için personel alımı yapılacağını müjdeledi. 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını bildiren Koca, başvuruların yarın başlayacağını bildirdi.

Koca'nın yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

2 BİN 302 HEMŞİRE ALINACAK

Alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak. Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

250 SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU

Sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet sitelerini takip ediniz. Ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alıyoruz.

İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun"

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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Etiketler: İstanbul, İşçi, Ekonomi, Güncel, Haber

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