Son Dakika! İstanbul'daki 15 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için kullanılan ve geçersiz sayılan oyların yeniden sayımını reddeden İlçe Seçim Kurulları kararını kaldırdı. İl Seçim Kurulunun kararıyla İstanbul'daki 15 ilçede daha geçersiz sayılan oylar tekrar sayılacak.

İŞTE OYLARIN YENİDEN SAYILACAĞI İLÇELER

İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede daha geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. Küçükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Kağıthane, Avcılar, Sancaktepe, Güngören, Şişli, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu'nda geçersiz oylar yeniden sayılacak. Silivri, Çatalca ve Kartal'da tüm oyların sayımı ise devam ediyor.