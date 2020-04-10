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İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı

Son dakika: İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczaneler üzerinden ücretsiz olarak maske dağıtımı başlandı. Ankara Eczacı Odası sistemin İstanbul'daki gibi kısa mesajla yürüyeceğini açıkladı.

10.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:37

Türkiye'de görülen koronavirüs salgınından korunmak için en sık başvurulan yöntemlerden olan maske takılması için eczacılar da harekete geçti.

İKİ BÜYÜKŞEHİRDE BAŞLADI

Dün İstanbul 'da eczaneler aracılığıyla maskelerin bedava dağıtılacağının açıklamasının ardından bugün de Ankara 'da maskelerin eczanelerden vatandaşlara bedava dağıtılacağı açıklandı.

Ankara Eczacı Odası'ndan bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelerimizde ücretsiz dağıtılmak üzere maskeler depolar aracılığı ile eczanelerimize ulaştırılmaya başlanacaktır. Maskelerin dağıtımı "Reçetem" sistemi üzerinden yapılacaktır."

VATANDAŞLAR SMS'LE ECZANEYE ÇAĞIRILACAK

İstanbul ve Ankara'da yürütülecek projede Sağlık Bakanlığı tarafından 20-65 yaş arası vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj yollanacak. Bu mesajlarda herkese özel bir kod yer alacak. Eczaneye giden vatandaş kodu söyleyerek hakkı olan maskeleri alacak.

10 GÜN İÇİN 5 MASKE

Şu anda sadece İstanbul ve Ankara için duyurulan projeyle 20-65 yaş arası vatandaşların 10 günlük süreler için 5 maske alma hakkı olacak.

BAKAN SOYLU "81 İLİ KAPSAYACAK" DEDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Star TV'de yaptığı açıklamada ücretsiz maske dağıtımının sadece İstanbul'da değil 81 ilde eczaneler aracılığıyla yapılacağını açıkladı.

İstanbul’dan sonra Ankara’da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
Etiketler: İstanbul, Ankara, Güncel

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