İstanbul Esenyurt’ta bir binada patlama oldu

Esenyurt 'ta bir sitede bulunan 10 katlı binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede 10 katlı binanın 4'üncü katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

YATAK VE EŞYALAR YOLA SAÇILDI

Binada bulunan vatandaşlar da panik halinde dışarı koştu. Bazı vatandaşların kucağına çocuğunu alarak dışarı çıkmaya çalıştığı görülürken, bazıları ise gözyaşı döktü.

Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyalara yola saçılırken, çevredeki diğer dairelerde de hasar oluştu.

İGDAŞ, GAZ AKIŞINI KESTİ

Bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de gaz akışını kesti. İlk incelemelere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki bir binanın doğal gaz tesisatında saat 16.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik, İgdaş, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.