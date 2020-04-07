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İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama oldu

Son dakika: İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir binada doğal gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, patlamada 3 kişi yaralandı.

07.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:27

Esenyurt 'ta bir sitede bulunan 10 katlı binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede 10 katlı binanın 4'üncü katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi

YATAK VE EŞYALAR YOLA SAÇILDI

Binada bulunan vatandaşlar da panik halinde dışarı koştu. Bazı vatandaşların kucağına çocuğunu alarak dışarı çıkmaya çalıştığı görülürken, bazıları ise gözyaşı döktü.

Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyalara yola saçılırken, çevredeki diğer dairelerde de hasar oluştu.

Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi

İGDAŞ, GAZ AKIŞINI KESTİ

Bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de gaz akışını kesti. İlk incelemelere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki bir binanın doğal gaz tesisatında saat 16.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik, İgdaş, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi
İstanbul Esenyurt’ta bir binada patlama oldu
Etiketler: Esenyurt, İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa

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İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama oldu
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Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama oldu - Haberler
Yorumlar (3)
VATANDAŞ:herkesin gücü polise yetiyor. Dilekçe imzalatıldı. Mecburen imzaladık hepimiz.
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YUSUF:Subhanallah allah kimsenin basina vermesin amin
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BİLİM İNSANI:ÇOK KOLONYA SÜRMELERİN ACISI CIKMAYA BAŞLADI BİRAZ DİKKATLİ OLALIM
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