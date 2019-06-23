İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Üner'in yerine İl Seçim Kurulu Başkanlığına kıdemli üye hakim Nilgün Uçar'ın vekalet edeceği öğrenildi.

DÜN GECE KALP SPAZMI GEÇİRDİ

31 Mart seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı olan Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesiyle 12 Mayıs'ta İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına atanan hakim Ziya Bülent Öner, dün gece kalp spazmı geçirdi.

Bahçelievler 'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Öner, ardından Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

EN KIDEMLİ ÜYE VEKALET EDECEK

İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na heyetteki en kıdemli üye hakim olan Fatma Nilgün Uçar'ın vekalet edeceği öğrenildi.

ZİYA BÜLENT ÖNDER KİMDİR?

İstanbul il seçim kurulu başkanlığı görevine getirilen Ziya Bülent Öner, 1 Ağustos 1955 yılında Antalya 'da doğdu. 1972 yılında Çanakkale lisesinden mezun oldu. İstanbul hukuk fakültesini kazanan Ziya Bülent Ören 1976 yılından üniversiteden mezun oldu. Ayrıca Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi tarih bölümü historiograph okudu. 14 Mayıs 1981 yılında evlendi. Hakim olarak çeşitli yerlerde görev yaptı. En son olarak İstanbul Fatih ilçe seçim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.