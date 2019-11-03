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İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan yollar trafiğe açıldı

İstanbul'da düzenlenen 41. İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan tüm yollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı.

03.11.2019 15:43

Bu yıl 41'incisi düzenlenen 'Vodafone 41. İstanbul Maratonu' için şehir genelinde kapatılan tüm yollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı. Maraton nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılmıştı. Saat 03.00'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, devamında köprüye çıkan yolların tamamı ve saat 05.00'da Avrasya Tüneli çift Yönlü olarak trafiğe kapatılmıştı.

METROBÜS SEFERLERİ FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN YAPILDI

Metrobüs hattı Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme ve Söğütlüçeşme - Zincirlikuyu arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhı ile seferlerini gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen koşu, Altunizade Köprüsü altında başladı ve İnönü Stadı önünde sona erdi. Gece saat 3.00'da kapanan yollar saat 15.00'dan sonra araç trafiğine açıldı.

İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan yollar trafiğe açıldı

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