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İstanbul merkezli yaşa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli yaşa dışı bahis şebekesine; İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

18.09.2019 10:07

İstanbul'da birçok sokakta yaşa dışı bahis oynatılan yerler mevcut. Bazı sokaklarda bir bodrum katta bazı sokaklarda ise kahvehane içindeki bölüme kurulan bilgisayarlardan yasa dışı bahis oynatılıyor. Yasa dışı bahis oynatan şebekeyi 6 ay takip eden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da operasyon düzenledi.

OPERASYONLARA 300'E YAKIN POLİS KATILDI

İstanbul'da 7 ilçedeki operasyona özel harekat polisleri, çok sayıda şubeden ekipler ve polis helikopteri de destek verdi. 300'e yakın polis, 42 adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı baskın düzenledi. Baskın yapılan yerlerden biri de Gaziosmanpaşa'da bir berber dükkanıydı. Burada da yasa dışı bahis oynatıldığı öğrenilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul merkezli yaşa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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