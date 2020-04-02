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Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nda İstanbul Rum Patrikliği 300 bin lira Süryani Kadim Vakfı da 100 bin lira bağışta bulundu.

02.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:47

İstanbul Rum Patrikliği'nden yapılan açıklamada, Ortodokslarının dini merkezi durumundaki İstanbul Rum Patrikliği'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgın krizinin dünyada etkili bir biçimde devam ettiği bu dönemde Ortodoks Hıristiyan alemi başta olmak üzere, istisnasız tüm insanlığın huzurunda üstün sorumluluk duygusuyla durumu yakından takip ettiği belirtildi.

Tüm toplumun muhafazası amacıyla herkesin evinde kalması, lüzumsuz dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, "Yardıma muhtaç olanların imdadına fevkalade gayret sarf ederek yetişen, pandemi ile yüz yüze mücadele ederek görevlerini tüm zorluklara rağmen fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarını tebrik ediyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.

"RUM CEMAATİ ADINA 300 BİN LİRA BAĞIŞTA BULUNULMUŞTUR"

Açıklamada, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sloganı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatıp öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası'na tam destek vermenin yanı sıra 1 Nisan'da Ziraat Bankası'ndaki hesaba Patriklik ile Rum Cemaati adına 300 bin liralık bağışta bulunulmuştur. Bu kampanyanın amacına ulaşacağından hiçbir kuşkumuz yoktur." ifadelerine yer verildi.

"PATRİK BARTHOLOMEOS RABB'İMİZE DUA ETMEKTEDİR"

Fener'deki Patriklik Katedrali ve Aya Yorgi Kilisesi'nde ayinler, ibadetler ve dini törenlerin halkın katılımına kapalı olduğu ve Kovid-19'a karşı tüm önlemlerin alınmış şekilde icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugüne dek toplumlar arasında anlayış ve dayanışma, çevrenin korunması ve global barışın tesisi için çalışmalarına durmaksızın devam eden Patrik Bartholomeos, gerçekleşen ibadetler esnasında tüm sıkıntıların ve acıların son bulması, Kovid-19 virüsüne karşı Türk devletinin verdiği üstün mücadelenin en kısa süre içinde başarıyla sonuçlanması ve bütün dünyanın en yakın zamanda tam sağlık ve sıhhatine kavuşması için Rabb'imize dua etmektedir."

Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı

SÜRYANİ KADİM VAKFI'NDAN DA 100 BİN LİRA DESTEK

İstanbul Süryani Kadim Vakfının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın Kovid-19 salgını nedeniyle başlattığı kampanyaya, İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışla destek veriyoruz. Salgının bir an önce bitmesi için dua ediyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayanlar için Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Kampanya süresince bugüne kadar 552 milyon 529 bin lira toplandı.

Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası’na toplamda 400 bin lira bağış yaptı
Etiketler: İstanbul, Güncel

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İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı

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