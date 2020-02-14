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Son dakika: Pistten çıkan uçağın pilotu: Kule 'pas geçin' demedi

Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak kırıma uğrayan Pegasus Havayolları'na ait uçağın yardımcı pilotunun ilk ifadesi ortaya çıktı. Pilot Ferdinant Pondaag, kulenin kendilerine inmemeleri doğrultusunda bir talimat vermediğini söyledi.

14.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:02

Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistte tutunamayıp pistin sonundaki boşluğa düşen ve üç yolcunun hayatını kaybettiği Pegasus uçağının yardımcı pilotu ilk ifadesinde; kulenin kendilerine inmeyin talimatı vermediğini belirtti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

HASTANEDE İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında dün yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alındı. Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi. İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını kaydeden Pondaag'ın, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini söylediği kaydedildi.

KULE 'İNMEYİN' DEMEDİ İDDİASI

Kulenin kendilerine 'inmeyin' demediğini söyleyen Pondaag'ın, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği ifade edildi. Pondaag'ın kendisine sorulan bir çok soruyu hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi.

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