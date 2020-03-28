Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durdurulacak

Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereğiyle 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurdu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt dışı uçuşları durdurulurken, yurt içi uçuşlarına da kısıtlama getirildi. Konuyla ilgili İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi (İSG) yazılı açıklama yaptı.

SAAT 20.00 İTİBARİYLE TÜM UÇUŞLAR DURDURULACAK

Açıklamada, "Değerli Misafirlerimiz, koronavirüsün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda Türkiye hava sahası 27 Mart gecesinden itibaren yurt dışı uçuşlara tamamen kapatılmıştır. Yine aynı tedbirler doğrultusunda şehirler arası seyahat esasları da yeniden düzenlenmiş ve buna göre sınırlı sayıda gerçekleşecek yurt içi uçuşlarda sadece THY yetkili kılınmıştır. Tüm bu kararlar doğrultusunda terminalimizden gerçekleşmekte olan yurt içi ve yut dışı tüm uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu kararı ile 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle, geçici bir süre için durdurulmuştur. Daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz. En büyük temennimiz; tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır. Bu vesile ile sağlık sektörünün fedakar çalışanlarına bir kez daha minnet duygularımızı sunuyor, sizleri yeniden havalimanımızda ağırlayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz. Sağlıcakla kalın... İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş." ifadeleri yer aldı.

OTOBÜS SEYAHATLERİ SAAT 17.00 İTİBARİYLE DURDURULDU

Tedbirler kapsamında bir açıklama da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" açıklamasını yaptı.

PİKNİK VE BALIK TUTMA GİBİ FAALİYETLERE DE KISITLAMA GELDİ

Yerlikaya ayrıca Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbir kapsamında şehir genelinde bazı uygulamaların durdurulduğunu duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler ile İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.