Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son dakika: İstanbul Sultanbeyli'de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi.
24.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:30
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL
Operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.
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