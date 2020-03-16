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Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak

Son dakika: İstanbul Valiliği, Avrupa'dan dönenlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulacaklarını açıkladı.

16.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:38

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye 'ye de sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili İstanbul Valiliğinden bir açıklama geldi. Valilik, Avrupa 'dan Türkiye'ye giriş yapan vatandaşların İstanbul'daki öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca karantinaya alınacağını duyurdu.

İstanbul Valiliğinin yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Başkanlığında, 15 Mart 2020 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımlarıyla yapılan toplantıda Koronavirüs tedbirleri kapsamında;

İSTANBUL'DA 14 GÜNLÜK KARANTİNA

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya "geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen" vatandaşlarımızdan 16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00'e kadar sağlanacaktır.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul'a gelecek vatandaşlarımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacaklardır.

3 YURT TAHSİS EDİLDİ

Bu amaçla İstanbul'da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı;

KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu,

KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu

KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu

tahsis edilmiştir.

ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR

Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir.

Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz.

Sağlık Bakanlığımızın ifadesiyle "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar." Anlayışınız, işbirliği ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Avrupa, Güncel

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