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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden koronavirüs salgını sebebiyle bir uyarı yapıldı. Uyarıda, "Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek evlerinizden dışarı çıkmayınız" ifadeleri yer aldı.

22.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:52

İstanbul Vali Ali Yerlikaya, İstanbullulara zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.

65 yaş üzerindeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmalarının yasaklandığını hatırlatan Yerlikaya, "Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız" dedi.

"SALGINLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Vali Yerlikaya yazılı açıklamasında şunları söyledi: "Sevgili İstanbullular, Baharı karşıladığımız bugünlerde aynı zamanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ediyoruz. Ülkemizde bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, yetkili bütün makamlar ve valiliğimizce sürekli tedbirler alınmakta ve siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı 14 Kural'a kesinlikle uyulması, kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerden dışarı çıkılmaması gerekmektedir.

"KESİNLİKLE EVLERİMİZDE KALMALIYIZ"

Koronavirüsün yayılmasını önlemek, kendimizin, yakınlarımızın ve toplumun sağlığını koruyabilmek için İçişleri Bakanlığımızın genelgeleriyle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmaları yasaklanmıştır.

Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir.

"'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DİYENLER SEVDİKLERİNE ZARAR VEREBİLİRLER"

'Ben sağlıklıyım, bana bir şey olmaz. Evde sıkıldım, dışarı çıkmak benim için sorun olmaz. Herkes evinde zaten, ben çıkabilirim. Temiz hava iyi gelir' diyenler, kendisine, sevdiklerine ve çevresindekilere çok büyük zararlar verebilirler. Tedbirli olmak, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir. Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız. Bu topyekûn bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız. Sabır, anlayış ve destekleriniz için teşekkür ediyorum."

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Son dakika: İstanbul Valiliği’nden ’Evden çıkmayın’ uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün

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İstanbul Valiliği'nden 'Evden çıkmayın' uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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