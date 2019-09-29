Son Dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Depremde zarar gören 29 okula Pazartesi günü tatil

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı okullar zarar görmüştü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamayla hangi okullarda eğitim verilip verilmeyeceği kesinleşti. İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

HANGİ OKULLARDA EĞİTİME DEVAM EDİLECEĞİ YARIN AÇIKLANACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ayrıca "Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00'e kadar duyurulacaktır." denildi.

114 OKULDA HASAR TESPİT EDİLDİ

Valilik'ten yapılan açıklama şu şekilde: "İlimizdeki 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunulmuştur. Bu okul ve eğitim kurumlarında Ön Hasar Tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Aşağıda isimleri yazılı bulunan ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulumuzun;

1- Yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır.

2- Bu okullarımızda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

3- Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli planlamalar yapılmıştır.

4- Öğrencilerimizin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü, Saat 14.00'a kadar kamuoyuna duyurulacaktır."

İşte hasarlı okulların tam listesi;

BİNA HASAR ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

26 Eylül'de Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince il genelinde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Kamu binalarında yapılan incelemelerde 7'si hastane, 49'u okul, 9'u idari bina olmak üzere 65 hasarsız, 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina tespit edildi. Bakanlık tarafından konut ve iş yerlerinde yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında ise 3 bin 102 bağımsız birim incelendi. İncelemeler neticesinde bin 987 hasarsız, 610 az hasarlı, 68 de ağır hasarlı bina tespit edildi. Depremin ardından yıkık bina olmazken, 437 yapı da deprem öncesi riskli olduğu için kapsam dışı sayıldı.