Son Dakika: İstanbul’da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbullulara evlerinde kalma çağrısı yapan Yerlikaya, 65 yaş üstü İstanbulluların temel ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin gayret içinde olduğunu söyledi. Vali Yerlikaya Pazartesi'den itibaren yaşlı vatandaşlar için gıda yardımı kolisi dağıtımına başlanacağını duyurdu.

Yerlikaya, konu hakkında şunları söyledi:

"İstanbullular evde kalmalıdır. 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın evden çıkmaması için ekipler kurduk. 39 ilçemizdeki Vefa uygulamasıyla vatandaşlarımızın çağrısına cevap veriliyor.

6 HAFTA SÜRECEK

22 Mart'tan bugüne Vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi. 65 ve yaş üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız.

PAZARTESİ DAĞITIM BAŞLAYACAK

Hayırseverlerin desteğiyle 300 bin koli hazırlıyoruz. Kolilerin teslimine Pazartesi gününden itibaren başlayacağız. Mobil uygulama 'getir' tarafından koliler evlere ücretsiz teslim edilecek. Hayırveseverlere ve bu hizmet için 'getir' firmasına teşekkür ediyorum. Büyüklerimizi çok seviyoruz. Bugünlerimizi büyüklerimize borçluyuz. Sizler evlerinizde kaldığınız sürece bizler ellerimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."