Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak

Son dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve maddi durumu yetersiz olan 50 bin 65 yaş ve üstü vatandaşa gıda kolisi yardımı yapılacak.

27.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:42

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbullulara evlerinde kalma çağrısı yapan Yerlikaya, 65 yaş üstü İstanbulluların temel ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin gayret içinde olduğunu söyledi. Vali Yerlikaya Pazartesi'den itibaren yaşlı vatandaşlar için gıda yardımı kolisi dağıtımına başlanacağını duyurdu.

Yerlikaya, konu hakkında şunları söyledi:

"İstanbullular evde kalmalıdır. 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın evden çıkmaması için ekipler kurduk. 39 ilçemizdeki Vefa uygulamasıyla vatandaşlarımızın çağrısına cevap veriliyor.

6 HAFTA SÜRECEK

22 Mart'tan bugüne Vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi. 65 ve yaş üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız.

PAZARTESİ DAĞITIM BAŞLAYACAK

Hayırseverlerin desteğiyle 300 bin koli hazırlıyoruz. Kolilerin teslimine Pazartesi gününden itibaren başlayacağız. Mobil uygulama 'getir' tarafından koliler evlere ücretsiz teslim edilecek. Hayırveseverlere ve bu hizmet için 'getir' firmasına teşekkür ediyorum. Büyüklerimizi çok seviyoruz. Bugünlerimizi büyüklerimize borçluyuz. Sizler evlerinizde kaldığınız sürece bizler ellerimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: İstanbul’da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Etiketler: İstanbul Valisi, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul Valisi: 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
24 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Ekonomi
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi
TÜSİAD’dan Erdoğan’a korona tedbirleri kapsamında mektup Ekonomi
TÜSİAD'dan Erdoğan'a korona tedbirleri kapsamında mektup
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar Ekonomi
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti Ekonomi
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Bankalar Birliği’nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği Ekonomi
Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine bir zam daha geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine bir zam daha geliyor
Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı’nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı Ekonomi
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin durmasını 4 gün daha uzattı Ekonomi
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin durmasını 4 gün daha uzattı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:31: Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi - Ekonomi 11:19: TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor - Ekonomi 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:06: Fiyatı 50 kuruşa düşen domates üreticinin elinde kaldı - Ekonomi 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 10:43: Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak - Ekonomi 10:28: Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği - Ekonomi 09:52: Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor - Ekonomi