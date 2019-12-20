Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Adalar'da yaşanan ve 81 atın itlaf edilmesine neden olan ruam hastalığı hakkında konuştu. Vali, Adalar'da 3 ay boyunca faytonlara at koşulmasının yasaklandığını bildirdi.

"ATLARIN İTLAF EDİLMESİNİ KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ

Ali Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı: Adalar ilçemizdeki tüm atların; Ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için, faytonlara at koşulmasının; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına, Faytonlara at koşulmasının 3 ay süre ile durdurulması nedeniyle, Toplu Taşıma Hizmetleri'nin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına,

Ruam hastalığına sebep olan en büyük etkenlerin başında, gerekli hijyen şartlarını taşımayan, izinsiz, ruhsatsız yapılmış, hayvanların sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmelerine yeterli olmayan ahırlar gelmektedir. Dolayısıyla izinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların tamamının yıkılmasına, Adalar ilçemize ivedi olarak Karantina Ahırı kazandırılmasına, Ruam hastalığı nedeniyle, Adalar İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı gereğince; tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,

Yapılan taramada hastalıklı çıkan ve itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında, "insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve fayton güzergâhlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 3gün ara ile 3ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına,

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığınca, Adalar ilçesinde atların barındığı alanların mülkiyet durumlarının tespiti ve tahliye işlemlerinin yürütülmesine,

Hayvanların barındığı yerlerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların depolama koşullarının Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Koku Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için bu yapıların sahiplerine Çevre Kanunu uyarınca süre verilerek, önlem aldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükada'da faytondan dolayı halk arasında at vebası(ruam hastalığı) olarak bilinen salgın hayvanlara yayıldı. Bunun üzerine 81 at itlaf edildi, adaya hayvan giriş çıkışı durduruldu.

İstanbul Büyükada'da faytona koşulan "ruam" hastalığına ilişkin Adalar Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılmıştı. Halk arasında "at vebası" olarak bilinen hastalığa ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir.

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir.

At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.

81 AT MEVZUATA GÖRE İTLAF EDİLDİ

Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI: YENİ SİSTEM ARAYIŞINDAYIZ

HaberTürk'e konu hakkında konuşan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül "Yıllardır Adalar'da yaşanan bir sorun. At gerçeği olan bir ilçe. Kendine özgü sorunları ve yaşam biçimleri olan bir yer. Bir aydır taramalar devam ediyor. Dolayısıyla hazırlıklar yapılıyor, insan sağlığını etkilememesi için, yıllardır yapıldığı gibi hastalıklı atlar ada dışına çıkarılmıyor, hepsi toprağa verildi. Şu anda bizim esas olarak Kaymakamlık'tan aldığımız bölgeye göre adaya at giriş ve çıkışı yapılmıyor. Bu atlar da bir yerlerde tutuluyor.

81 atta tespit edilmiş, başka atlarda yok. Ruam hastalığı bu. Atlara özgü bir hastalık. Sürücülerin de kan tahlilleri alındı. İnsanlarda geçmiş bir vaka tespit edilmedi. İnsana bulaştığına dair bir bulgu yok. Toprağa verilirken, çevreye karışmaması sorunu var, kireçle gömüldükleri için böyle bir sorun da yok. Ocak ayında bu sistemi değiştirip yeni sisteme geçeceğiz. Büyükşehir ile esas mutabakatımız, fayton buranın tek ulaşım sistemi olmaktan çıkarılsın. Ocak ayı içinde yeni sistem çalışacağız, tartışmaya açacağız."