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Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatıldı

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili yaptığı açıklamada, "Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır" dedi.

05.02.2020 19:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:25

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kaza yapan uçakta 183 yolcunun bulunduğunu ve can kaybının olmadığını bildirdi.

"112 ACİL, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ"

Valisi Ali Yerlikaya da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili yaptığı açıklamada, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır" dedi.

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Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatıldıSon Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatıldı

Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatıldı

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