Son dakika: İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına doların ilk tepkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesinde 5.7450 civarında bulunan kur, faiz kararı ardından yukarı yönlü hareket etti ve 5.76 seviyesinin üzerine çıktı. Kur saat 14.14 itibariyle 5.74 seviyesinden işlem görüyor.

KISA SÜRELİ YÜKSELİŞ YAŞADI

Dolar kuru yeni güne 5,75 seviyesinden başlamıştı. Merkez Bankası faiz kararı öncesi 5,74 seviyesinde bulunan kur, Merkez'in faizi yüzde 16,50'den yüzde 14'e düşürmesiyle kısa süreli bir yükselişe geçti. 5,76 seviyesinin üzerini gören dolar, daha sonra gevşedi. Kur şu sıralar 5,74 seviyesinden işlem görüyor.

DOLARDA 5,80 DİRENÇ KONUMUNDA

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyordu. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,72 ve 5,65 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 5,80'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.