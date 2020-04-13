’İstifası kabul edilmeyen Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, abonelerinden özür diledi

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa eden ve istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah milletimize, bizi mahcup etmesin" dediği iddia edildi. İddianın sahibi İhlas Haber Ajansı, abonelerinden özür dileyerek haberi geri çekti.

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığının aldığı 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararının saat 21.44'te duyurulması sonrası yaşanan panik havası nedeniyle istifa kararı aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Nihai karar Cumhurbaşkanımızındır. Sayın Süleyman Soylu görevine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

"AYNI KARARLILIKLA DEVAM ETMELİYİZ"

İletişim Başkanlığının açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Soylu'nun geceden bu yana süren suskunluğunu bozduğu iddia edildi ancak gerçek başka çıktı. İhlas Haber Ajansı, Bakan Soylu'nun yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yaptığını abonelerine servis etti. Servis edilen haberde Soylu'nun "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun" şeklinde açıklama yaptığı bildirildi.

AJANS ÖZÜR DİLEDİ

Haberin kaynağı olan İHA, konuyla ilgili bir açıklama yaparak haberin geri çekildiğini duyurdu ve abonelerinden özür diledi. Özür metninde şu ifadelere yer verildi: "Bakan Soylu'dan ilk açıklama: 'Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz'" başlıklı haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Düzeltir abonelerimizden özür dileriz.