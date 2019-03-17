Son Dakika! İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'le 1-1 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor'la uzatma dakikalarında penaltı golüyle 1-1 berabere kaldı.
Kayserispor 20. dakikada Şamil Cinaz'ın golüyle öne geçti. Kaleci Mert Günok son anda müdahele ederek topu çizgi üzerindetutmayı başardı. Pozisyonu iyi takip eden Şamil Çinaz, kale çizgisi üzerindekitopu ağlara gönderdi. Medipol Başakşehirli futbolcular kaleci Mert Günok'a faulyapıldığı gerekçesiyle itiraz ederken, VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu sahakenarından izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gol kararı verdi: 1-0.
VISCA DÜNYALARI KAÇIRDI
Golden sonra rakip kalede büyük baskı kuran Medipol Başakşehir özellikle Visca'nın ayağından inanılmaz goller kaçırdı. 90+6'da ceza sahası içinde top Sapunaru'nun eline çarptı. Hakem VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Adebayor skoru ilan etti: 1-1.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 58'e, Kayserispor 33'e yükseltti.
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