Son Dakika! İtalya'da Düzenlenen Libya Konulu Konferansta Gerginlik Yaşandı, Türk Heyeti Toplantıyı Terk Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye'nin İtalya'da düzenlenen Libya konferansından çekildiğini duyurdu. Oktay, "Türkiye derin bir hayal kırıklığı ile bu toplantıyı terk etmektedir." dedi.

OKTAY, İTALYA CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Söz konusu konferans, Palermo'daki Villa Igiea Otel'de düzenleniyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konferans öncesinde İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de bir araya gelmişti.

Fuat Oktay

"TÜRKİYE SÜRECİN DIŞINDA TUTULDU"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'da yapılan Libya Konferansına dair açıklama yaptı. Oktay, Türkiye'nin İtalya'da düzenlenen Libya Konferansı'ndan, gayriresmi bir toplantı olması ve Türkiye'nin sürecin dışında tutulmak istenmesi sebebiyle çekildiğini açıkladı.

"TÜRKİYE, TOPLANTIYI HAYAL KIRIKLIĞIYLA TERK ETMEKTEDİR"

Oktay, "Bu sabah bazı oyuncuların yapmış olduğu gayrı resmi toplantı Akdeniz Bölgesi içerisinde durumu kötüye doğru götürecek bir yaklaşım olmuştur. Türkiye bu toplantıyı derin bir hayal kırıklığıyla terk etmektedir." dedi.