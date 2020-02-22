Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti

İlk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilen ve şuana kadar 2 binden fazla insanı canından eden koronavirüs salgını, Çin ve Asya ülkelerinin yanı sıra Avrupa 'da da can almaya devam ediyor.

ANSA haber ajansının, Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililere dayandırdığı haberine göre İtalya 'da bir kişi daha yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. İtalya'da virüsle bağlantılı ilk can kaybı dün yaşanmış, 78 yaşındaki bir adam hayatını kaybetmişti.

HASTALARIN HİÇBİRİ ÇİN'E GİTMEDİ

Sağlık yetkilileri İtalya'nın kuzeyindeki Lombardy bölgesinde 15 ve Padua kentini içinde bulunduran komşusu Veneto'da 2 vaka tespit edildiğini duyurmuştu. İtalya'da teşhis edilen hastaların hiçbirinin Çin'e gitmediği düşünülüyor.

HIZLA YAYILIYOR

Dünya çapında şu ana kadar 77 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi. Büyük çoğunluğu Çin'de olmak üzere 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti.