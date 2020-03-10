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Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkenin karantinaya alındığı İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 168 kişi daha artarak 631'e yükseldi.

10.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:41

Yeni tip corona virüs (COVID-19) hızla yayılmaya devam ederken, virüsün Avrupa 'daki merkezi İtalya 'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede şu ana kadar 9 bin 172 kişide koronavirüs tespit edilirken, ölü sayısı ise 631'e yükseldi.

İTALYA'DA KIRMIZI ALARM İLAN EDİLDİ

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte'unülke çapında acil durum ilan etmesinin ardından bugün ülkenin Aşk Çeşmesi, Panteon, Aziz Petrus Bazilikası, Milano ve Venedik gibi ünlü bölgelerinde sokaklarda polis, asker ve birkaç ziyaretçi dışında dışında kimse kalmadı. Başbakan Conte , koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

KORONAVİRÜS SALGINI, PANDEMİ HASTALIK KATEGORİSİNE GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüs salgının 'pandemi' yani geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalık olma riskinin çok yükseldiğini duyurdu.

İTALYA, ÇİN'DEN SONRA ÖLÜMLERİN EN ÇOK YAŞANDIĞI ÜLKE KONUMUNDA

İtalya, İran'ı geride bırakarak Covid-19 salgını sebebiyle Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülke konumuna geldi. İran, 9 Mart tarihinde 43 kişinin daha salgın sebebiyle öldüğünü açıklamış ve ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 291'e yükselmişti.

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Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Etiketler : Avrupa, İtalya, Dünya, Güncel

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