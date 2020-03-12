Menü
Haberler ›› Dünya ››Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi - Haberler

Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi

Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi.

12.03.2020 20:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:39

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı ve vakanın tespit edildiği İtalya'da ölü sayısı 1016'ya yükseldi.

TÜM TİCARİ FAALİYETLER DURDURULACAK

İtalya Başkabakanı Giuseppe Conte, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını belirtmişti. İtalya'da koronavirüs bulaşanların sayısı 13 bine yaklaşırken, ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.

ÇEKYA, KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE OHAL İLAN ETTİ

Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgının Avrupa'da da hızla yayılmaya devam ediyor. İtalya, Slovakya ve Macaristan'ın ardından Çekya da virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Çekya Başbakanı Andrej Babis, yeni tip koronavirüs sebebiyle ülkede OHAL ilan edildiğini duyurdu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI HIZLA YÜKSELİYOR

Ayrıca, İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e yükseldiğini açıkladı. Ülke genelinde görülen Kovid-19 salgınına ilişkin resmi verilere göre vaka sayısının en yoğun olduğu yerler Madrid (1388), Bask (346), Katalonya (260), Rioja (205) ve Endülüs ile Castilla y La Mancha (115) olarak sıralandı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Etiketler : Dünya, Güncel

İlgili Haberler

Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan ettiÇekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden ÇinKoronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
İspanyaİspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Son dakika: Haberler
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı