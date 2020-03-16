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Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi

Son dakika: Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı ve vaka sayısının tespit edildiği İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi.

16.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:09

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in ardından salgın nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ve vaka sayısının tespit edildiği İtalya'da ise bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 158'E YÜKSELDİ

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren ve 3 haftayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, ölü sayısı 2 bini aştı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut virüs vaka sayısının 23 bin 73'e çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 27 bin 980 olduğunu bildirdi.

Ölü sayısının düne göre 349 kişi daha arttığını kaydeden Borrelli, toplam sayının 2158'e yükseldiğini belirtti. Borrelli, dün 2 bin 335 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün daha yüksek olduğunu vurgularken, bu sayıya 414 kişinin daha eklendiğini ve toplam sayının 2749'a ulaştığını duyurdu.

İSVİÇRE'DE OHAL İLAN EDİLDİ

Öte yandan, İsviçre hükümeti, yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılması üzerine olağanüstü hal ilan etti. Olağanüstü hal kararı kapsamında 8 bin ordu mensubu salgınla mücadele çalışmalarına katılacak, hastane ve sağlık görevlilerine lojistik ve güvenlik hizmeti verecek.

Ayrıca, restoranlar ve eğlence yerleri kapatılacak, kamusal etkinlikler iptal edilecek. Benzin istasyonları, bankalar, tren istasyonları, postaneler, kamu idaresi ve oteller ise açık kalacak.

İsviçre'de 2 bin 353 Kovid-19 vakası tespit edildi, 18 kişi yaşamını yitirdi.

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Etiketler : Dünya, Güncel

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