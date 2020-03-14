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Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi

Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

14.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:28

İtalya 'da koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ölü sayısı bugün 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi. İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu bildirdi.

LOMBARDİYA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ YOK

Diğer yandan, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, ilk kırmızı bölge ilan edilerek karantinaya alınan Lodigiano'da bugün vaka sayısında hiç artış olmadığını bildirdi.

Koronavirüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkilerken, La Repubblica gazetesinin haberinde de kuzeydeki Torino'da 97 yaşında bir erkek hastanın 7 günde iyileştiği ifade edildi.

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Etiketler : İtalya, Güncel

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