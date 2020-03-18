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Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi

Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi. İtalya'da koronavirüs nedeniyle bir günde yaşanan en yüksek ölüm gerçekleşti.

18.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:38

Yeni tip koronavirüs salgınından Çin'den sonra en çok etkilenen ülke olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün yükseliyor. Ülkede, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi.

VAKA SAYISI 29 BİNE YAKLAŞTI

İtalya'da 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 28 bin 710'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 35 bin 713 olduğunu bildirdi. Borrelli, dün 2 bin 941 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 1084 kişi artışla 4 bin 25'e çıktığını açıkladı. Sivil savunma yetkilisi, iyileşenlerdeki artışın önemli olduğunu belirtti.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 475 kişi arttığını ve toplam sayının 2 bin 978'e yükseldiğini bildirdi. Angelo Borrelli'nin açıkladığı rakam, ülkede 4 haftadır yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle devam eden acil durumda bir günde en yüksek sayı oldu.

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NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 8 bin 279 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 208 bin 457'ye yükseldi.

Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978’e yükseldi

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Etiketler : Güncel

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