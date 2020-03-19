Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin’i geçti

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya çapında ölü sayısı hızla artıyor. 9 bin kişinin öldüğü virüsten dünyada en çok etkilenen ülke İtalya oldu.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ

İtalya'da ölü sayısı virüsün ilk görüldüğü Çin'i geçti. İtalya'da koronavirüsten 3 bin 405 kişi hayatını kaybetti, Çin'de 3 bin 237 kişi hayatını kaybetmişti. İtalya'da enfekte olan kişi sayısı da 5 binden fazla artarak 35.713'ten 41.035'e yükseldi.

TOPLAM VİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 41 BİNİ AŞTI

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 33 bin 190'a ulaştığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 35 olduğunu belirtti.

Borrelli, dün 4 bin 25 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 415 artışla 4 bin 440'a çıktığını bildirdi. Sivil savunma yetkilisi, virüsün bulaşmasının stabil olduğunu belirterek, iyileşmelerdeki artışa dikkati çekti.Borrelli, ölü sayısının düne göre 427 kişi daha arttığını ve toplam sayının 3 bin 405'e yükseldiğini belirtti.

İtalya bu sayıyla Çin'i geride bırakarak Kovid-19'dan dünyada en çok ölümün görüldüğü ülke haline geldi. Yeni tip koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 242 ölüm kayıtlara geçmişti.Öte yandan Rainews24'ün haberinde, koronavirüsle mücadele eden 5 doktorun bugün öldüğü ve yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 13'e çıktığı belirtildi.