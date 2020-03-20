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Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi

Son dakika: Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldiğini açıkladı. Borrelli'nin açıkladığı bu rakam, ülkede 4 haftadır salgın nedeniyle devam eden acil durumda bir günde en yüksek sayı oldu.

20.03.2020 20:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:32

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 10 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldi.

BİR GÜNDE 627 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ölümcül salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 627 kişi artarak 4 bin 32'ye yükseldiğini açıkladı. Borrelli'nin açıkladığı bu rakam, ülkede 4 haftadır salgın nedeniyle devam eden acil durumda bir günde en yüksek sayı oldu.

NEW YORK'DA ZORUNLU HİZMETLER DIŞINDAKİ TÜM FAALİYETLER DURDURULDU

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri New York'da zorunlu hizmetler hariç tüm kamu ve özel kuruluşların faaliyetleri durduruldu. New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketler gibi zorunlu olanların dışındaki bütün iş yerlerinin kapanması emrini verdi.

Ayrıca, İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.

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Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032’ye yükseldi

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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Etiketler : Dünya, Güncel

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